111年度桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽高中甲組賽事，歷經4天28場次的激戰，由來自新竹市的光復高中以6勝1負摘下冠軍，二至四名依序為三重商工、三民家商、海星高中，五至八名為北科附工、萬能工商、永平工商與南山中學。

面對不到一個月即將要開打的的HBL資格賽，北科附工盃籃球區域對抗賽可視為資格賽前的前哨之戰。此次與會8支球隊即有6支隊伍將要參加下個月的HBL資格賽，各隊皆已進入到整合完成的階段，而此次賽事更是讓各隊可以藉由比賽加以驗收、並為資格賽做最後的調整。

三重商工教練周敬表示，北科附工盃辦在資格賽開打前一個月，對於球隊的幫助甚大，他非常重視此次的比賽，特別是各隊的強度較七八月碰面時更強，為能及早發現缺失，每天都要花較比賽多三倍的時間剪影片，然後開會討論進行改進。

三民家商教練廖哲毅則說，由於已經是資格賽前的最後階段了，口袋中的戰術、方法必須要拿出來做驗證，每場比賽抱持的心態就猶如參加資格賽般，每一場都當成最後一場來面對。對光復高中陳定杰教練而言，雖然球隊已保有會內賽資格，對於此次的籃球區域對抗賽絲毫沒有輕忽，特別是他發現即將要參加資格賽的球隊，對戰起來與七八月碰到時已不可同日而語，而他也很清楚地為這次參賽的小球員們設定了明確清楚的目標，能夠藉由比賽磨練達到成長的目的。

此次籌備賽事的北科附工謝旻凱老師指出，今年首次舉辦的桃園市北科附工盃籃球區域對抗賽，共分為兩階段辦理，七月份舉辦高中乙組與大專高甲組、九月份舉辦高中甲組，希望藉由不同層級的賽事，能夠蓬勃桃園市在區域籃球的發展，並進而成為桃園市指標性賽事。今年獲得各球隊的熱情參與，並且圓滿成功落幕，也期望明年能夠持續籌備更好更優質的賽事供各球隊參與！

本次賽事的精神口號為「Fight harder」，傳達的意念為，不論場下或是場上，永遠付出比100%多一點的自己，唯有不斷努力、更加拼搏，最終才能迎接甜美與勝利的果實！