大陸觀察者網引述韓聯社報導，韓國情報機構又炒作北韓核子試驗。韓國國家情報院（國情院）28日表示，若北韓進行第7次核子試驗，可能選在10月16日至11月7日之間進行。國情院稱，北韓豐溪里核子試驗場的三號坑道已修復完畢，進行第7次核子試驗可能性增大。對此，28日中國外交部例行記者會，發言人汪文斌指出，中方在半島問題的立場沒有變化。希望有關各方按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，尋求均衡解決各方關切的辦法。美方應當盡快拿出實實在在的行動，回應朝方關切，為重啟有意義的對話創造條件。

韓國國會情報委員會朝野幹事劉相凡和尹建永在記者會指出，國情院在以閉門形式舉行的情委會全會上做出如上表述。國情院還表示，北韓豐溪里核子試驗場三號坑道已完成修復，第7次核子試驗可能性增大。尹建永說，國情院彙報稱，北韓選擇核試時機可能綜合考慮新冠疫情和國際局勢等因素。

北韓此前宣稱有過6次核試，最近一次是2017年9月3日，當日北韓發生規模6.3地震，震源深度0千米。隨後稍晚，韓中電視台宣布，北韓領導人金正恩下令進行氫彈試驗，試驗成功，氫彈將會裝載在洲際飛彈之上。

今年以來，美韓方面持續炒作稱，北韓重啟豐溪里核子試驗場，並計畫進行第7次核子試驗。今年5月份，韓國總統府當日表示，北韓可能已經做好了進行第七次核子試驗的準備。

但與此同時，北韓外部安全形勢並未緩解。最近，韓美兩國海軍9月26日至29日，在北韓半島東部海域實施聯合軍演共出動20餘艘艦艇包括美海軍雷根號航母，這也是雷根號時隔5年再度停靠釜山港。

而就在27日，北約官網發布消息，稱北約理事會26日接受韓國政府請求，批准韓國開設代表處。

在回應韓聯社「第七次核子試驗」消息時，大陸外交部發言人汪文斌在例行記者會表示，中方在半島問題上的立場沒有變化。希望有關各方按照「雙軌並進」思路和分階段、同步走原則，尋求均衡解決各方關切的辦法。美方應當盡快拿出實實在在的行動回應朝方關切，為重啟有意義的對話創造條件。