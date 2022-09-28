女星謝忻除了忙於演藝工作，不忘在社群平台分享生活，近日她透露搭計程車時，因趕時間忘記給錢就下車，被司機追趕時還差點出拳，後來意識到自己失誤，當下立刻向司機90度鞠躬道歉。

謝忻27日在IG限時動態還原事發經過，當時因為趕時間，看到路上車多就先下車，以慢跑的方式前往目的地，想不到後方傳來陌生男子的吼叫聲，一開始她不以為意，繼續小跑步，但聲音越靠越近，清楚的聽到「小姐小姐，請你等一下」，最後陌生男拍了謝忻的肩膀，讓她嚇到心臟漏一拍，嘀咕：「如果這時是農曆七月我絕對會出拳。」

「有什麼事嗎？」謝忻露出沒好氣的姨母表情，陌生男邊喘邊說：「你還沒付錢！」謝忻一時沒意到回「蛤？」，陌生男才氣喘吁吁地解釋：「你剛坐車的140車費還沒給」。

此時，謝忻終於理解一切，原來陌生男是剛剛載她的小黃司機，因為自己忘記付錢對方才追趕上來，她瞬間覺得很丟臉，趕緊大聲道歉：「對不起」，並向司機90度鞠躬，結束這場烏龍事件。

事後，謝忻無奈地表示：「我再度以為我坐的是Uber……然後很瀟灑地下車甩頭就走。」不禁哭笑不得地大呼：「我到底要把Uber跟計程車搞混幾次。」