位於台灣東方海面的熱帶低壓「TD21」今（28）晚已生成今年第18號颱風「洛克」，不過對台灣天氣沒有直接影響。氣象局指出，各地晴到多雲的情況會持續到下周二（10月4日），但在周五（30日）、周六（1日），東南部地區及恆春半島因為水氣稍增會有零星短暫陣雨，下周三（10月5日）起東北季風增強，北部、東半部有短暫雨。

氣象局預測輕颱洛克未來路徑。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，明天水氣依然偏少，各地為晴到多雲的天氣，大環境盛行偏東風，午後西半部山區有局部短暫陣雨；溫度方面，各地低溫約23到25度，白天微熱、紫外線強，西半部高溫普遍在32至35度，東半部約30、31度，日夜溫差稍大，早出晚歸請留意溫度變化。

明日西半部山區午後有雨。（翻攝自氣象局）

由於明日環境風場為偏東風，背風側西半部地區擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍高，中部、雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

氣象局提醒，各地天氣晴到多雲會維持到至下周二，下周三起東北季風增強，北部及東北部氣溫稍降，北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。