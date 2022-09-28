台南市政府針對設籍台南市2歲至未滿6歲幼兒，發放防疫補貼，9月29日起以帳戶匯款或現金領取發放每人1000元，未提供帳戶者，由父母、監護人或代理人於9月29日至10月28日至教育局公布指定地點領取，領取地點將公告於教育局網站。

台南市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情肆虐超過2年，期間購置口罩、快篩試劑、酒精等防疫物資及就診醫療等費用，恐造成照顧學齡前幼兒時的經濟負擔，因此規畫發放防疫補貼，紓緩弱勢家庭經濟負擔。教育局長鄭新輝表示，台南市2歲至未滿6歲幼兒符合資格者，共5萬4757名，預估防疫補貼總經費5475萬7000元。

教育局說明，2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼金發放對象及資格為2016年9月1日至2020年8月31日出生，2022年8月31日仍設籍於台南市的幼兒。8月持續領取育兒津貼者，將直接將防疫補貼匯入幼兒指定帳戶，反之，則依幼兒設籍所在地對應學區，請父母或監護人於9月29日至10月28日上午9時至下午4時攜帶相關證件就近至指定學校領取。

教育局強調，此次防疫補貼發放盡量以帳戶匯款辦理，無法取得帳戶，依戶籍地址所在國小學區分別造冊，請學校協助發放現金，以利家長就近領取。

教育局表示，為避免影響教師教學，此次協助發放時間安排於學校上班時間，主要為行政或其他臨時人力發放，盡可能減化領取作業程序。為避免人潮過度集中領取，增加等待時間，也在領取通知書上方，建議家長最後一碼數字為1或2，星期一領取；3或4者星期二；5或6星期三；7或8星期四；9或0者星期五到校領取，以分散人潮，兼顧防疫及領取時效。