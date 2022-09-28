中國全國政協副主席萬鋼出席日本前首相安倍晉三國葬，28日與日本內閣官房長官松野博一會面，雙方確認將面向實現建設性的日中關係共同努力。萬鋼強調，這次訪日是中方重視中日關係與岸田政府的表現，並表示29日中國國家主席習近平將和日本首相岸田文雄相互發送賀電。

日本共同社報導，日本經濟團體聯合會（經團聯）28日發布消息說，日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平將向29日在東京舉行的日中邦交正常化50周年紀念活動發送寄語。

綜合日媒報導，萬鋼28日與松野博一會面。松野博一表示，「對於構築建設性且穩定的日中關係，岸田與習近平之間有共同認識。藉日中邦交正常化50周年之機會，我們將面向實現此一共同認識，共同努力是重要的。」

萬鋼則回應說，「這次訪日是中方重視中日關係與岸田政府的表現」，對改善雙邊關係有積極的說明。同時他也表示，29日習近平將與岸田相互發送賀電。與會人士透露，這次會面並未提及台灣問題與兩國之間的各種懸而未決議題。