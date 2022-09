「2022台中國際動畫影展」於今(28)日公布得獎名單,由台中市新聞局長鄭照新、台中市影視發展基金會執行長林筱淇偕同初決選評審團,以及本屆影展大使黃小柔共同揭曉。本次作品競爭十分激烈,評審團從入圍的61部精采作品中針對故事結構、美術風格、媒材運用、音效設計及動畫技術等進行多次討論,最終決選出8部優秀作品。最大獎「短片競賽」首獎由智利導演雨果科瓦魯比斯的《獸》(Bestia)獲得;「學生短片競賽」首獎則由法國《替身歌手》(The Soloists)奪下。而最受國內動畫界矚目的「台灣短片競賽」與「台灣學生短片競賽」首獎,則分別由余聿導演的《島影》(The Island of Us)、鄧又瑄執導的《這間賓館有螞蟻》(Ant Hotel)脫穎而出,贏得桂冠。

2022TIAF決審評審團與臺灣組得獎者(圖/台中市影視發展基金會提供)

台中市新聞局長鄭照新頒發最受矚目的「台灣競賽」首獎及「台灣學生短片競賽」首獎。鄭局長表示,本屆動畫短片競賽徵件量創下歷屆新高,台灣創作者更是積極參與,推出蘊釀多年的最新力作,這些入圍作品不僅吸睛,風格類型也十分豐富,顯見許多台灣動畫界的新星,正冉冉升起。局長也強調台中市政府會持續支持舉辦「台中國際動畫影展」,讓更多國內外動畫創作者將台中當做進軍亞洲並且作品能在國際曝光的重要舞台。

曾獲學生奧斯卡銀獎,也是台中國際動畫影展2021年評審之一的余聿導演表示,今年以新作《島影》(The Island of Us)拿下「台灣短片競賽」首獎相當欣喜。導演表示多數創作者會以詩集或散文形式製作動畫短片,這次她挑戰以類「散文體」形式,講述非現實角色的主角苗仔身處於群體社會中,學習著該如何不被他人影響堅持自己所愛,是一個關於療傷與輪迴的故事。

由決審評審邱立偉導演頒發的「短片競賽」首獎,得獎者為智利導演雨果科瓦魯比斯(Hugo COVARRUBIAS)的《獸》(Bestia)。這部作品改編自真實故事,描述智利軍事獨裁時期,一位秘密警察的生命故事。她與她的狗、她的身體、她的恐懼與挫折之間的關係,揭示了破裂的內心,也反映國家支離破碎的境況。本片已獲奧斯卡金像獎最佳動畫短片獎提名、並成為各大動畫影展焦點,以獨特手法及扣人心弦的劇情擄獲評審青睞,獲得首獎實至名歸。來自以色列的《最後一個願望》(One Last Wish, Based on "What, Of this Goldfish, Would You Wish?" by Etger Keret)和《盲人作家》(The Blind Writer)則分別拿下「評審團獎」和「傑出創作獎」。

「學生短片競賽」獎項首獎由法國動畫作品《替身歌手》(The Soloists)擒獲,作品以俐落簡潔的風格,完整的故事結構及流暢自然音樂獲得評審們的高度讚賞,最終獲得學生短片競賽首獎殊榮;澳洲導演的《鴕鳥先知》(An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe It),可比擬為動畫版的《楚門的故事》(The Truman Show),其中「動畫中的動畫」的獨特創意獲得「評審團獎」肯定;獲得「傑出創作獎」的3D動畫《魚乾少年》(Yallah!)則以幽默手法講述戰亂故事。

「觀眾人氣票選獎」由主辦單位台中市影視發展基金會執行長林筱淇頒發給葡萄牙作品《冰之商人》(Ice Merchants),片中主角為一對居於懸崖邊小屋,以兜售冰塊為生的父子,小屋面臨融雪帶來的危險處境,隱喻著全球暖化的危機,並巧妙的呼應今年影展主題「蛻變.新生」,是部令人莫名鼻酸的作品;另外由105位小小評審共同票選出的「最佳兒童短片獎」則由《恐龍保鑣》(Mezosoïque Alternatif)拿下,該片以色彩鮮豔且逗趣的恐龍角色深獲小朋友們的心,故事情節中也以勇敢面對恐懼、以自信打敗未知的喻意,壓倒性的獲得兒童的青睞。

2022台中國際動畫影展短片競賽結果揭曉(圖/台中市影視發展基金會提供)

今年決選評審團之一的日本動畫藝術大師、本屆開幕片暨焦點導演單元影人山村浩二(Koji YAMAMURA)表示,此次競賽作品的品質超乎想像,呈現世界動畫創作的最新趨勢;擔任台北藝術大學電影與新媒體學院長的史明輝教授,與曾入圍2021金馬獎最佳動畫短片的香港導演吳啟忠,兩位決選評審則強調本屆許多參賽作品使用的創作媒介和應用技術相當純熟,同時充滿創新思維;同為本屆台中國際動畫影展焦點導演的動畫導演邱立偉則表示,本次作品原創性與完整度都很高,且不少學生短片競賽創作品質都不輸動畫專業作品,評選過程中相當難以抉擇;此外,以戲劇與文學專業見長的戴雅雯(Catherine DIAMOND)教授則表示,她從評選中觀察到參賽作品不僅體現出各國文化、創作精神及動畫產業的實力,更傳遞動畫創作者對當代社會與國際現況的觀察,是影展相當可貴的交流。

今(28)日頒獎典禮除了影人齊聚,會後也邀請現場所有嘉賓及民眾,共同回顧欣賞本屆4部首獎作品,影展也在滿場座無虛席的閉幕片《犬王》放映中圓滿落幕。影展期間吸引許多民眾共同參與影展盛事,其中不乏多位持續支援多年的熟面孔,新舊影迷朋友大家也都相約明年台中見!更多得獎資料及後續相關活動,請持續關注台中國際動畫影展官方網站和官方臉書粉絲專頁。