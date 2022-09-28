NCC開罰《辣新聞》40萬 顏寬恒轟「抓一放九」不公不義

NCC今大動作對《辣新聞》開罰40萬，主要是媒體人周玉蔻在去年台中市第二選區立委補選，對顏清標家族猛烈攻擊；去年12月討論補選議題指稱，一人拿10張身分證投票，國家通訊傳播委員會NCC認為未落實查證，開罰40萬元。前立委顏寬恒抨擊說，「議顏堂」已經將近一年，NCC遲來的裁處卻不是正義，依然是不公不義。

顏寬恒指出，去年補選期間，以周玉蔻為首的「議顏堂」，對寬恒及家人8個節目24小時輪番轟炸；極盡抹黑造謠，人格毀滅羞辱。到現在蔡其昌選情告急，為轉移焦點，還在繼續拿烏龍爆料易錦隆的檢舉扭曲事實，連神像上千公斤需要骨架支撐276公斤黃金，這種基本常識都沒有。

顏寬恒氣憤的說，針對《辣新聞》從中二選舉時有18件檢舉案，至今高達95件檢舉，NCC只開罰一件40萬元，對比連續開罰中天上千萬元，根本是個笑話。NCC這種「抓一放九」的行為，只證明一件事，「支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨；民進黨不倒，台灣的媒體環境永遠不會好。」