中華電信致力發展智慧醫療創新應用，與桃園市政府及衛福部桃園醫院合作執行國發會5G智慧城鄉補助計畫，28日舉辦「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」上線記者會，邀請國發會副主委高仙桂、桃園市政府衛生局局長王文彥、衛福部桃園醫院副院長陳厚全及中華電信總經理郭水義等代表出席典禮，共同見證「智慧救護、醫技躍進」的重要成果。

根據衛生福利部最新國人十大死因統計，每年因腦血管疾病(中風)、高血壓性疾病、事故傷害等突發事故死亡人數已突破2萬6千餘人，為無數家庭幸福埋上陰影，加上疫情漸趨常態化，日常生活面臨更多無法預期的健康危機。

面對此挑戰，中華電信於110年取得國發會智慧城鄉補助計畫案，與桃園市政府、衛生福利部桃園醫院聯手打造智慧救護科技平台，為台灣急難救護爭取關鍵黃金救援時間，緩解醫療事故的急救壓力。藉由5G寬頻與AloT物聯網技術，佈建「5G精準聯網醫療暨緊急救護系統」，強化挽救生命的機會，是為台灣民眾健康福祉的一大躍進。

中華電信在5G行動網路佈建日趨成熟之時更開拓智慧救護發展領域，藉由多項科技解決現今急救醫療發展痛點。

中華電信資訊技術分公司總經理林昭陽表示，因應5G時代以及Covid-19疫情對生活習慣的改變，緊急救護品質及效率備受考驗。為此更需大幅加速智慧醫療發展，為全民健康增進福祉。此次計畫更獲桃園市長鄭文燦大力支持，偕同桃園市消防局旗下救護資源，落實建構5G移動式精準醫療系統，並與衛生福利部桃園醫院合作，藉其豐富急診救護、智慧醫療應用經驗，可在分秒必爭的關鍵時刻搶得先機，期許成為另一項台灣傲視國際的醫療輸出項目。

中華電信資訊技術分公司副總經理吳坤榮表示。針對現行醫療救護與遠距醫療模式的五大問題，包括：現行移動式精準醫療系統設備有限、缺乏介接患者就醫歷史資訊、頻寬受限使救護技術員與醫護人員溝通不順暢、病患資料發散、救護車到院前無法預先準備所需醫療資源，中華電信藉由領先國內的5G通訊網路與資訊技術開發，建立5G精準聯網醫療暨緊急救護系統，結合此次計畫之急救責任醫院-衛生福利部桃園醫院，於急診室架設5G專網介接急診戰情系統，同時於桃園市政府消防局的救護車中裝設5G移動式精準醫療系統。從接收病、傷患起到送往急診過程中，早一步完善到院前規劃，創立無時差急救模式，樹立智慧救護新標竿。

一同參與此次智慧救護計畫的衛福部桃園醫院，除提供大桃園地區城市、偏鄉民眾醫學中心級的疾病治療與健康照護外，更是國境防疫的第一線。藉臨床早期預警系統（Early Warning System, EWS），結合雲端資料庫與AI人工智慧，提高臨床醫護人員的作業效率及準確度。在此背景下，為本項智慧救護提供豐富的第一線醫療救護經驗與臨床資料，提升醫療效率。

陳厚全醫師表示，推行EWS已見成效，每日僅需10分鐘時間便可迅速瀏覽全院300位病患的情況，除提升病患醫療品質外，部桃團隊已累積豐富的實作經驗，為病人搶得寶貴時間。

5G精準聯網醫療暨緊急救護系統，以5G行動網路架構為基礎，應用其低延遲、高頻寬之特性解決傳統院外急救與院內急診室之溝通瓶頸，將院所急診室與搭載移動裝置的交通工具(如：救護車)導入5G行動網絡架構；並在移動裝置中，增加多視角、高清晰即時影像通訊設備，將傷患現況傳輸至急診室，結合急診戰情系統，以利檢傷護理師全面檢視移動式精準醫療系統中病患的即時狀況及相關重要資訊，執行到院前的醫療研判與相應準備，提高救援成效。