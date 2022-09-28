群馥科技(下稱富果) 為主打網路券商的金融科技新創公司，已有玉山金控旗下玉山證券、國發基金天使輪投資，28日宣布獲得由工研院創新領投、Venture+，原股東均跟投的A輪募資，共約台幣1億元到位。富果執行長葉力維表示，新到位資金將用在向歐洲市場提出執照申請，目標是讓外國自然人可以在富果APP上交易台股，若是順利完成，將促成富果成為台灣首家跨境網路券商。

葉力維強調，針對台股交易程式化的開發者社群推出「富果帳戶交易API」，今年6月上線至今，透過該API完成的交易量也達到逾10倍的成長，「這不僅是市場的需求，更是年輕世代投資人的需求」，富果目前已累積超過20萬用戶，其中20歲至40歲的用戶超過八成。

新注資的Venture+為新世代私募基金，其執行合夥人Roy Chuang有早期天使、新創事業的豐富投資經驗。他表示，富果擁有新世代投資研究平台的關鍵技術，以及完整驗證的網路券商維運能力。在投資市場年輕化的大趨勢下，可以看到富果健康快速地成長。」

葉力維表示，投資市場有年輕化的趨勢，新世代投資人的跨區域投資需求快速上升，不僅台灣投資人投資標的有轉向海外，也有海外投資者看好台灣產業的發展潛力，進而投資台灣優質的公司，富果將借助此輪投資人的專業協助與資源，加速為用戶帶來靈活、創新的投資平台，邁向持牌的跨境網路券商前進。