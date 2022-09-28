向來被視為「黛安娜2.0」的威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特，自2011年嫁入王室後，便以出了名的圓融、聰明個性一步步爬上枝頭變真鳳凰。王室傳記作家萊文（Angela Levin）在她的新書透露，儘管宮鬥傳聞甚囂塵上，但凱特與公婆查爾斯、卡蜜拉因為有著共同興趣-藝術，因此感情非常親密。

根據《每日鏡報》(The Mirror)報導，萊文在新書《卡蜜拉:從小三到正宮》(Camilla: From Outcast to Future Queen Consort)中透露凱特和卡蜜拉私底下相約出遊，有助於緩和威廉和查爾斯國王之間的緊張關係，可以說她扮演至關重要的調停者角色；更稱這位3個孩子的媽努力讓自己與公婆的關係有所轉變。

頂著名校聖安德魯斯大學的光環，成為當時第一位受過大學教育的王子新娘，值得注意的是，集智慧、美貌於一身的凱特因為對藝術情有獨鍾，剛好命中也有同樣興趣的公婆兩人，因此三人感情越來越緊密，私下經常出門旅遊。

書中提到，「幸運的是，時間是改善王室成員嫌隙的助力，而這很大程度都要歸功於凱特王妃，她是一位和平使者。」

已故女王伊莉莎白二世國葬前夕，王室全體人員帶著悲痛情緒，為為期10日的倫敦橋行動忙得不可開交。就有媒體拍到，一場在白金漢宮的設宴，凱特和婆婆卡蜜拉相談甚歡，看上去感情相當融洽。