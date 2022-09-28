新北市長侯友宜博士學位資格爭議，侯辦今出示證據強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」，警大發聲明反駁，公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權就擅自回答，並非是本校發布的聲明，將依相關規定議處。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人何博文批，侯陣營一方面要警大基層人員為侯市長的學歷疑雲背書，屢遭質疑後卻又說要保護基層人員，根本是玩兩面手法，迫使警大無端捲入選舉，如今真相大白，侯友宜必須正式跟社會道歉。對於警大回應，新北市長侯友宜晚間出席活動受訪時簡短表示，尊重。

何博文說，侯陣營明知此資訊並非正式聲明，卻還刻意魚目混珠製造假象來誤導大眾，真相昭然若揭，侯陣營還要視若無睹嗎？

何博文說，今天到新北地檢署告發侯陣營偽造公文書，法律之前，侯陣營竟還大動作召開記者會硬拗，侯市長不願面對真相，不誠實的性格，致使整個團隊顛倒黑白，今天連警大聲明都想蒙蔽社會，混淆視聽。

何博文批評，侯陣營「作賊喊抓賊」先發制人，先栽贓林佳龍團隊「放羊的小孩」、「烏龍政客」、「把髒手伸進校園」，今天警大正式新聞稿已證明，誰是放羊的小孩、誰是把髒手伸進校園的烏龍政客。

何博文呼籲，侯市長面對指控一再回覆「可受公評」，今天偽造公文書獲得警大正式證實，社會自有公評。他說，相關證據已經提交地檢署，呼籲侯市長，不要一錯再錯，知法玩法。

針對警大回應，新北市長侯友宜晚間出席活動受訪時簡短表示，尊重。