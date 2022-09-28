大陸國台辦今（28）日批評蔡政府對陸港澳人士赴台設置諸多限制，且阻撓小三通重啟。陸委會今晚透過書面回批，指大陸利用我政府疫情防控、入境管制等措施「挑撥兩岸人民感情」、分化台灣社會，並說明我方對於陸港澳人士的入境管制措施，是依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。對於小三通的相關建議，陸委會將納入評估，並無阻撓限制。

陸委會表示，自疫情發生以來，我方對於陸港澳籍人士入境管制措施，係依據疫情變化、防疫需要、兩岸互動等因素適時進行調整。陸委會批評，北京當局於疫情期間屢屢利用我政府疫情防控、入境管制等措施挑撥兩岸人民感情，分化台灣社會，這些統戰伎倆既無法促進兩岸良性互動，又不利雙方人民交流往來。

陸委會續指，台灣疫情仍處高原，且即將進入秋冬好發時節，須以總額管制、循序漸進、推動健康有序交流作為評估是否開放之最大原則，爰現階段仍以人道、家庭團聚及商務活動為最優先放寬範圍。是否進一步開放，將視本次放寬的實施情形對我防疫量能之影響，隨時滾動調整。

有關小三通客運復航時機，陸委會說明，除考量整體疫情、金馬防疫及醫療量能、當地民意外，亦涉及兩岸互動等因素，相關機關持續依整體新情勢妥慎綜合評估及規劃，將適時重啟。陸委會重視各界及金馬鄉親的意見，有關建議將納入評估，並無阻撓限制。

陸委會強調，過去二年多來中國大陸不斷加大對台施壓與恫嚇，已嚴重影響兩岸正常交流與互動，我方將以確保國家安全及民眾權益為前提，在兼顧經濟發展與防疫考量下，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施。