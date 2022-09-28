新北市進出口商業同業公會今(28)日晚間在新北市新莊舉行第四屆理監事就職典禮，蔡英文總統與民進黨新北市長參選人林佳龍皆應邀出席，不過由於這場活動並非造勢場合，因此僅安排蔡英文與現場會員合影，分批拍攝共耗時約20分鐘才完成，而林佳龍則在台下與會員致意；蔡英文除了感謝進出口商業同業公會對台灣經濟所作出的貢獻，也不忘提醒大家多多給林佳龍支持。

蔡英文在致詞時開玩笑表示，這些都是我的『樁腳』，其實不該講樁腳，應該要說是最堅定的支持者；蔡英文接著也提到林佳龍，表示自己跟他20幾年前在國安會共事，林佳龍現在要選新北市長，希望大家多多給予支持。

蔡英文致詞時表示，新北市將近400萬人口，是北台灣、乃至全台的經濟重鎮，新北市進出口商業同業公的會員來自各個產業，對於就業、對外出口都有重大貢獻，長期以來我們公會非常積極的拓展外銷，到今年8月台灣的出口仍呈現正成長，這個好成績都要歸功於各產業的努力，而且在拚經濟之餘，也不忘投入社會慈善、照顧弱勢。

她說，雖然國際經濟情勢起起伏伏，但台灣還是穩健成長，對台灣社會帶來穩健支持的力量，面對後疫情時期的全球經貿的劇烈變化，政府會持續推廣六大核心產業，也會加速拓展台灣在國際的經貿空間，並透過《21世紀台美貿易倡議》持續深化台美關係，甚至對未來加入CPTPP都有所助益，針對出口業者都會面對的淨零排放問題，政府也會提前做好準備，感謝公會過去提供的建議，未來也持續作為業界與政府溝通的橋樑。

林佳龍表示，新北市有6的產業聚落，可以進一步作數位、綠色轉型，第一為瑞芳到汐止的智慧倉儲物流、高階生技業，透過基隆捷運以及汐東線連接到台北車站，建構五鐵共構；第二則是淡海新市鎮連結八里台北港，做未來智慧物流跟汽車的生產製造、組裝測試，並發展為智慧電動車國家級檢測中心。

他指出，第三是大漢溪以北新莊、五股、泰山、林口，以數位轉型、低碳轉型帶動傳統產業升級發展，而板橋與新莊副都心以「智慧城市、智慧建築、智慧生活」的創新服務來定位，是未來的核心區；第四是土城和樹林、三峽、鶯歌到中和有包括非金屬加工、食品、紡織等傳統產業，可連接到桃園做智慧化創新；第五是新店除了原有汽車業，要做IC設計、生醫產業，做智慧城市產業創新園區，加值未來投資的力道。