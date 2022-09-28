救火也要時尚？有正妹在某商場發現2只「滅火器罩」，其外觀非常時尚，但她拍下PO網詢問「這樣合法嗎？」，從照片可見，滅火器罩是被大牛皮紙袋罩著，上頭寫著「滅火器」3字，且上面還有紙繩造型的掛勾以方便抽取；網友則認為「文青風都長這樣」、「沒關係，火災時紙袋會燒掉，滅火器就看得到了」。

一名正妹在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，她表示「第一次看到這樣的滅火器罩，外觀很時尚，但合法嗎？」；從原PO照片可見，該拍攝地點位於某商場內，而2支滅火器則是放在樑柱旁地上，其樑柱外觀是木頭紋顏色，而2支滅火器被圓筒型的牛皮紙袋罩著，且紙袋上寫著「滅火器」字樣，紙袋上頭有紙繩造型的握把，當火災發生時，以方便快速將滅火器罩抽起。

正妹在某商場發現「非常時尚」的滅火器罩，但她困惑「這樣合法嗎」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「至少袋子要紅色的」、「文青風都長這樣」、「為了公共安全，還是要去告知該單位一下比較好」、「沒關係，火災時紙袋會燒掉，滅火器就看得到了」、「看起來不醒目 失去了救急的意義 應該不行吧」、「畫蛇添足，如果真的火災，遠遠看過去誰知道這是滅火器」、「應付消檢，過了又罩起來」。