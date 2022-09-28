美國的一項民意調查顯示，隨著俄烏戰爭遙遙無期，美國民眾開始厭倦政府無休止的軍事支持烏克蘭，希望以外交努力來結束戰爭。

商業內幕(Business Insider)報導，美國保守主義智庫昆西國家事務研究所(Quincy Institute)的民意調查指出，高達57%的可能選民表示「至少在一定程度上，採取外交談判以結束烏克蘭戰爭」，只有 32% 的受訪者認為，必須懲罰俄羅斯「拒絕對俄羅斯有任何妥協」。

近一半（47%）的受訪者表示，只有美國表現出外交手段來結束戰爭的態度，他們才會繼續支持美國對烏克蘭的軍事援助，意思是，外交與軍事不可偏廢，無法同意美國政府目前對俄羅斯的堅壁清野態度。

49%的民眾認為，拜登政府和國會必須採取更多外交手段，只有37%的人表示拜登府已經做出外交努力。

昆西研究所副所長珀西(Trita Parsi) 說：「美國民眾認為，俄羅斯在烏克蘭的戰爭更有可能在談判桌上結束，而不是在戰場上結束。華盛頓忽視了外交努力，他們的態度過於強硬，但對外交戰略表現的太少。」

民意調查還發現，要是因為戰爭導2致包括美國在內的全球經濟衰頹，接近一半的美國民意（48%）就會反對美國繼續以目前的程度向烏克蘭提供援助。只有40%的民意認為不管如何都要繼續援助烏克蘭。

拜登總統曾表示，美國對俄羅斯的制裁確實會損害美國經濟，但支持和保衛烏克蘭是值得的，因為這是一場民主與專制之間的戰鬥，而民主陣營不能輸。

拜登在5月時說：「每天，烏克蘭人都在付出生命的代價在捍衛自由；戰鬥的成本並不便宜，但屈服於侵略的代價更高。」

儘管西方的支持，使烏克蘭最近收復了不少失土，但人們越來越擔心戰爭的結束仍然遙遙無期，而持續的戰爭也意味經濟不可能重振。