消息人士透露，中國政府可能會對今年大幅提高成品油出口配額的提議進行調整，將該計劃延長至2023年。這一方面是要權衡提高出口量對經濟的好處，也是考慮國內低庫存和營運方面的挑戰。

路透28日報導，市場先前普遍預計，中國政府將發放年底前第五批高達1,500萬噸的成品油出口配額，這是2022年迄今為止最大的一次，這可望提振表現疲軟的中國出口。

但消息人士表示，中國政府可能將1,500萬噸配額提議的出口期限延長至2023年，以緩衝其對全球市場的影響並避免價格暴跌。發改委28日稍早與全國主要煉油企業舉行會議，討論總結各公司今年的石油貿易情況及其生產能力，並討論了明年全球石油市場前景。

消息人士表示，官方認為，由於國內需求疲弱和新冠疫情防控產生的負面影響，中國煉油企業今年的生產營運水準較低。增加配額一方面可有助於促進出口，另一方面提高煉油企業的開工率。

但多家國營煉油廠的高層人士表示，擬議的配額數量將意味著比2022年迄今釋放的2,400萬噸大增63％，數量太大而不切實際，並有可能使煉油廠的利潤崩跌。

一位參與煉油廠生產規劃的北京國營石油業者高層表示，傳聞中的規模根本不可行。煉油商需要兩至三個月的時間來採購原油，所以最終可能會錯過最合適的出口時間。