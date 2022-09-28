2022唐獎生技醫藥獎得主：彼得·庫利斯（Pieter Cullis），28日以「脂質奈米顆粒、基因治療及COVID-19 mRNA疫苗」為題壓軸登場。他指出，LNP技術是可以安全輸入核酸藥物，LNP Covid-19 mRNA疫苗的開發，即是最顯著與成功的例子，截至2021年，已經生產近30億劑。

這場由清華大學與唐獎教育基金會共同主辦的唐獎大師論壇，是由具生醫背景而新任的高為元校長親自主持，中央研究院生醫轉譯研究中心吳漢忠主任、林口長庚醫院邱政洵副院長及Onward Therapeutics SA葉常菁董事長擔任與談人。

庫利斯在演講中講述其50年的研究生涯和25年研發脂質傳遞系統的發展歷程。他開創的脂質奈米顆粒(LNP)可以包裹核酸基底的藥物，將其有效地傳送到目標細胞或器官，此技術讓mRNA疫苗平台及療法得以成功開發。

庫利斯指出，遺傳性藥物之基因療法具有治癒大多數疾病的潛力，但核酸藥物在體內會被迅速分解，即使到達目標組織也無法滲透到細胞中，因此需要複雜的傳送系統才能達到醫療效果，而LNP 技術正可以巧妙地完成此傳送任務。此技術在藥物Onpattro 2018年通過美國FDA核准後即獲得臨床驗證。

Onpattro 由含有TTR siRNA的LNP組成，透過靜脈注射能在肝臟（肝細胞中）治療遺傳性澱粉樣蛋白疾病，此疾病以往是無法治癒且致命的。他藉此分享LNP系統的發展歷程，說明如何使用相關技術來開發mRNA基因治療藥物。其中，LNP Covid-19 mRNA疫苗的開發即是最顯著與成功的例子，截至2021年，已經生產近30億劑。

精彩的演講後的專家討論中，葉常菁提問，基因療法具有治癒大多數疾病的潛力，但研究脂質配方是否有限制或較大挑戰？庫利斯博士回饋人體內有許多物理屏障，透過靜脈注射要進入大腦目前技術上是做不到的，但輸送到肝臟則有很好的轉染效果。庫利斯也提到mRNA療法相對來說是好控制且安全的，與基因編輯技術不同，其不會進入細胞核及改變基因結構．

葉常菁再請教庫利斯博士研發LNP時不同配方的篩選關鍵因素？庫利斯首先說明LNP關鍵技術本身很複雜，若傳輸系統沒有定義清楚，每次製作出結果就會令人混淆，因此傳輸系統的大小、劑量等參數都要定義清楚，即可提升實驗效率。其次毒性方面不能只看效價，臨床上需思考治療期間，因毒性會隨治療期增加而倍增。然多久會產生毒性也有不同情況，或許也會發生臨床上有毒性但動物實驗則否的現象。

針對邱副院長有關纖維性囊腫基因治療的提問，庫利斯博士回饋目前靜脈注射還是較好的應用方式，希望未來有個系統能在體內循環更長的時間，更期許未來LNP能結合Ｘ光或放射線來製造開關。

觀眾提問研究旅程要如何克服挑戰？庫利斯強調跟團隊合作能帶來更大的動力，碰到挫折可互相打氣，也讓研發過程更加有趣。而穩定的團隊也有助於募集經費去開發藥物。