隨著跨境旅遊快速回升與亞太地區放寬旅遊限制，Klook今年第2季營收成長超過300％。（ Klook提供）

Klook未來將加倍投入開發新體驗、大型展演活動。（ Klook提供）

旅遊和休閒娛樂電商平台Klook迎接成立滿8週年，更宣布今年第2季跨境旅遊商品的營收較前一季成長了300％以上，是疫情爆發以來成長最強勁的季度之一；為慶祝8週年，除了將祭出一系列玩樂體驗及優惠折扣，Klook平台也將陸續推出多項新功能，而隨著亞太地區包括台灣、日本等目的地宣布放寬旅遊限制，Klook也積極挖掘各地不同的玩樂體驗，持續喚起旅客對出國旅遊的熱情。

隨著疫情漸緩，消費者對旅遊的興趣也持續回溫，Klook平台上旅遊商品搜尋量更較去年同期增加140％；不僅商品總數是疫情前的4倍之多，新加坡、韓國、澳洲及馬來西亞更出現強力復甦趨勢，幾個Klook重點市場的跨境旅遊商品，營收表現甚至超過疫情前40％。

加上這兩個禮拜許多亞太市場陸續宣布解禁，Klook跨境旅遊商品搜尋量更出現驚人的漲幅，直接反應出旅客對出國旅遊的熱切與需求；特別是日本宣布將重新開放自由行開始，日本地區各種旅遊商品，包括主題樂園、體驗行程，及交通票券和租車商品，整體搜尋量暴增了10倍，主要是來自台灣、香港和新加坡旅客對訪日的渴望所致。

Klook執行長暨聯合創辦人林照圍（Ethan Lin）表示：「作為亞洲領先的旅遊和休閒娛樂平台，我們不斷突破疆界，致力引領亞太地區旅遊產業復甦；除了許多市場的營收超過疫情爆發前，今年第2季的強勢成長更彰顯了我們持續累積的品牌與產業實力；在成立8週年這個重要的時刻，我可以很驕傲的說在過去的兩年裡，我們變得更強大、更有韌性，期待未來更多精彩的活動和好玩的事物要跟大家分享。」

Klook也持續與各地旅遊局展開多方合作，包括新加坡、泰國、韓國、澳洲旅遊局，重建旅客外出旅遊的信心並加速產業復甦；包括建立有趣且吸睛的旅遊內容，重新燃起大家心中對旅遊的渴望；共同規劃開發更多新奇獨特的體驗，因應旅客不斷進化的旅遊行為與愛好；創意十足的跨市場行銷活動掌握旅客蠢蠢欲動、好想出國的需求。

Klook營運長暨聯合創辦人王志豪 (Eric Gnock Fah)表示：「經歷過2年多的疫情大流行，許多旅客非常熱切期待能重返海外旅行，這也是我們為什麼加倍投入，致力於提供最棒的旅遊體驗以及大型展演活動，例如在新加坡舉辦的《阿凡達：體驗（Avatar： The Experience）》，激發用戶好想出國旅遊的念頭；旅遊市場前景可期，我們也將掌握復甦商機，引領市場邁入全新的旅遊世代。」

隨著旅遊產業的復甦，體驗經濟也將逐漸興起，旅客持續追求真實且高品質的體驗，並樂於在社群上分享這獨一無二的旅遊回憶；為了因應不斷變化的旅客習慣，以及追求更加流暢的預訂體驗，Klook也將推出多種平台升級功能。

其中值得注意的一項新功能是Klook將重新設計平台累積超過700萬則的用戶真實評論，作為「使用者生成內容（UGC）」，個人化展示更多有趣獨特的在地體驗和用戶評論，讓用戶能瀏覽到其他旅客的真實體驗，不論是從未去過或是回訪過多次的目的地，或是海內外各種旅遊行程，用戶可藉此作為在地活動參考推薦；Klook也將推出項全新「Trips」功能，讓用戶可以自動生成個人化的行程安排推薦，輕鬆地分享給親朋好友。

除了快速成長的跨境旅遊趨勢，國旅市場仍是Klook相當重要的成長動能；尤其是過去兩年在台灣市場的耕耘，累積超過4000個在地旅遊商品，國旅市場所帶來的營收早已超過2019年疫情爆發前的營收水準。

Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「2022年是跨境旅遊復甦元年，過去兩年多Klook深耕國旅所奠基的實力，都將成為未來推動海外旅客入境觀光最重要的資源；Klook擁有來自美國、日本、新加坡的國際資本夥伴的強力奧援，不僅投入資金更提供戰略合作資源，讓我們除了引領跨境旅遊市場復甦外，更能夠面向日韓和東南亞的旅客大力推展台灣觀光。」

為回饋忠實用戶的支持，Klook將於9月30日至10月14日期間推出「走，出發8」週年慶優惠，一連15天、8大好禮，包括活動開跑前八天抽8％折扣優惠碼，海內外商品皆適用；以及預訂台灣旅遊商品再送200元海外旅遊金等，無論是準備出國大玩特玩或想在台灣來個小旅行，都可以趁Klook週年慶時間來瘋搶一波。