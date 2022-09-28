全球景氣下滑、終端需求走弱，電子業庫存壓力升高，國泰金控今舉辦第3季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，下修今年台灣經濟成長率預估值至3.2％(原本預測3.4％)，國泰也首次預估台灣明年經濟成長率為2.7％，比主計總處、央行預測的還悲觀，經濟成長率「難保3」。

國泰台大產學合作計畫教授徐之強表示，這次下修全年經濟預測，主要是全球景氣趨勢下滑，我國8月最新出口年增率僅2％，相對於7月以前雙位數成長，堪稱是「「斷崖式」的下滑，外銷訂單也是負成長，顯示第4季出口表現有點「緊張」，因此，下半年經濟成長率預測為3.0％，較上半年3.4％預測值低。

徐之強進一步指出，今年第2季以來，國內疫情趨緩有助於民間消費回溫，不過，全球央行收緊貨幣政策、中國防疫動態清零以及俄烏戰爭久拖不決等，都增添經濟成長諸多不確定性，團隊研判全年經濟成長率有80％機率落在2.8~3.8％之間，較原先預測的2.8~4.2％保守。

展望明年，全球高利率環境可能壓抑需求進一步下滑，廠商持續調整庫存並遞延投資，出口、投資仍不樂觀，惟民間消費基期低且疫後消費需求提振，台灣景氣預期仍能維持一定成長；團隊也首次預測，明年台灣經濟成長率將為2.7％，全年成長率有80％的機率落在2.0~4.0％之間。

美聯準會日前升息3碼，徐之強表示，根據最新利率點陣圖顯示，今年底利率會到4.25％至4.5％，意味年底前還有升息5碼的空間，預測聯準會11月、12月將分別升息3碼、2碼；由於美國通膨高居不下，徐之強認為，美國明年仍維持升息步調，最快要到後年(2024年)才會轉向降息。

各國通膨壓力高張，主要央行被迫加快貨幣政策緊縮步伐，增加全球景氣放緩擔憂，影響全球股市震盪走弱、信用利差擴大，美元指數亦升至20年高點，美、歐、中國及新興亞洲金融情勢指數持續陷入緊縮。

台灣央行9月維持升息半碼，並搭配調升1碼存準率，主因景氣下行風險升高、通膨回穩可期，且避免升息影響範圍過大，故輔以流動性回收。

展望未來，徐之強表示，儘管景氣下行風險升高，央行仍強調以穩定通膨為先，而台灣通膨雖因輸入性通膨和緩而回降較快，仍維持2％以上，且主要央行持續緊縮。預期台灣央行仍將維持緩步升息，至明年第1季再視通膨與外部貨幣政策狀況調整。