資深主播沈春華知性優雅形象深入人心，除了專業的播報能力，她還兼任主持人，獲得13座金鐘獎的肯定，也是歷屆電視金鐘獎最高紀錄的得獎者，今（28日）是教師節，沈春華跟上節日祝福大家教師節快樂，並送上往日青澀的學生照，照片曝光後立刻掀起網友熱議。

今是台灣的教師節，教育部以至聖先師孔子的誕辰做為教師節，許多學生也於今日向教師們表達感謝，沈春華也在facebook發文提到對昔日校園的印象是：青春、熱情、學海無涯，今日已經出社會許久，她反思誰來傳道、授業、解惑？同時不忘祝福「謝謝生命中所有的老師，祝天下的老師們，教師節快樂！」

當時沈春華在台北唸輔仁大學，推測這張照片應該是40年前拍攝，她與同學們一同在文華樓前合照，不過其中同學們都穿著便服，只有沈春華穿著制服，照片中可以看到沈春華的五官、髮型和現在沒有太大差別，就是看起來比較青澀、拘謹。照片曝光後許多網友稱讚「沈姐兒完全沒變」、 氣質從小就不凡到現在始終如一」、「妳的臉都沒變」、「為什麼都沒變」、「凍齡美女！」、「美麗的沈主播氣質非凡，一直很喜歡妳的知性美」，主播高毓璘留言「沈姐是最值得敬愛的學姐」，同是輔大畢業的媒體人黃暐瀚一眼認出拍照地點「懷念的文華樓，沈姐（學姐）是我們學弟妹的榜樣！」沈春華則回「謝謝暐瀚！為學弟加油」。