日本百年｢樂敦製藥｣的經典眼藥水，攜手京都美學經典品牌｢SOU·SOU｣，打造出以京都手作印花美學╳百年樂敦的眼藥水新風貌！融入代表日本文化的紋樣之美，並以旅行為主題，將備受喜愛與雋永的｢SO-SU-U十數昆｣、｢微笑｣，為養潤眼藥水換上兩款新裝，彷彿一秒走入千年古都，濃濃的京都風情就此展開，讓眼睛從見到包裝那一刻起就開始被療癒。

樂敦與SOU·SOU跨界合作的｢養潤眼藥水限定版｣，以日本特有的經典紋樣，一滴帶你走入京都，讓點眼藥水也有如漫步在古都的療癒與舒適感。此次精選兩種紋樣符號，推出兩款設計｢花旅｣與｢時記｣。｢花旅｣運用了微笑大花的圖騰，瓶身上優雅的金色、白色花朵綻放，彷彿鑽入京都的花見小路，視線為之一亮，白、金、綠色系的搭配，恰如其分的知性與優雅，重現京都蘊含美學又風雅的氛圍，用花朵書寫旅行，感受燦爛綠意。

另一款｢時記｣錯落排列的阿拉伯數字，宛如穿越時間隧道，就像京都帶給人獨特的歲月感，一滴就是一場百年經典，沉浸在養潤帶來的靜謐時光與清涼滋養！攜手承襲百年經典，｢養潤眼藥水限定版｣重現既雅致又充滿時尚、綠意環抱的京都映像。 ＜北市衛藥廣字第111080105號 衛署藥輸字第023532號＞ 使用前詳閱說明書警語及注意事項。