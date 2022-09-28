2008年金融海嘯造成投資銳減，機械廠商因客戶紛紛延後交機，導致廠區內存貨滿檔，苦不堪言。（中時資料照）

政治大學金融系教授殷乃平受訪時指出，明年全球經濟將陷入衰退，2008年金融海嘯恐將再度重演，學者示警也引起討論，就有年輕人好奇2008年當時的社會狀況，釣出不少過來人分享當時畢業即失業的慘況，連碩博士都要搶工友的職缺。

有年輕網友今日在PTT八卦板發文詢問，2008年金融海嘯發生時，自己還是個小學生，如今出社會工作一年，聽到學者示警不免憂心，不知明年是否會受到衝擊，也好奇08年當時整個社會是什麼狀況？

2008年金融海嘯重創下許多人丟了飯碗，失業率持續攀升，以往都是中、高齡民眾從事的看板工，當時也有年輕人開始加入。（中時資料照）

2008年金融海嘯重創下許多人丟了飯碗，失業率持續攀升，慘遭裁員的失業勞工用盡方式找尋工作，卻都毫無下文。（中時資料照）

結果釣出一名苦主回文分享，自稱在08年9月退伍，兩周後雷曼兄弟正式宣告破產，當時狀況簡單的說「就是很恐怖的找不到工作」，只能倚靠政府22K政策，到各國中小應徵類似工友的職缺，「一個月薪兩萬初的缺，五十幾個人在排隊面試，其中不乏碩博士」，最後只能跑到30公里遠的偏遠國小，才錄取到人生第一份工作。

苦主網友也說，學校工作做了一年後補助就終止，自己轉職當科技廠操作員，當時要入職只能先透過派遣公司進去，然後前測不及格就直接刷掉，「對比現在科技業缺工，令人不勝唏噓」，也認為1984-1985年出生的男生是近30年最倒楣的一群人，退伍就遇到金融風暴。

還有網友紛紛留言補充，「幾乎所有公司人事全部凍結，新鮮人沒政府補助，失業率70%以上吧」、「最慘的是那時是考公務員難度很高，初等考試還一堆人搶，真是浪費人才」、「09年的裁員陰影真的很大，電子業都無法倖免」、「1982以前的很多當一年半以上的兵，出社會也是遇到金融海嘯」，也有人感到憂慮，「大家屁股夾緊吧，歷史又要重演了」。