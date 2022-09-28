1名網友稱月初買某知名品牌的滾筒洗脫烘機，10天後他放入保潔墊清洗，在烘乾時玻璃竟直接碎裂，事後客服堅稱是使用不當，還判定「超過運轉負載」，但他說機身馬達沒有燒毀、機身沒變形，認定就是產品玻璃有瑕疵，還說其他家的機器洗保潔墊都沒有問題，「難道說全台灣只有我用洗衣機洗、烘保潔墊？」

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在9月8日購入某知名品牌的17公斤級滾筒洗脫烘機器，18日他放入1件標準雙人、無防水功能的保潔墊清洗，在熱烘模式時玻璃竟應聲爆裂，事後品牌客服堅稱是「消費者使用不當」；原PO說客服認為是水洗過程洗壞，但他強調是在熱風烘乾模式下爆裂。

該網友說客服還稱保潔墊是「防水」，才導致洗衣機壞掉，但原PO強調保潔墊有標示可水洗、可烘乾；此外，客服在判定書上寫「超過運轉負載」，但原PO認為機器馬達沒有燒毀、機身沒變形、技師插電腦也沒有檢測出問題，根本是單純玻璃有瑕疵；目前原PO已向消保官申訴。

其他網友留言「我的保潔墊洗脫烘6、7年，這篇嚇到我了」、「建議是用分開系統，洗衣機和瓦斯烘衣機」、「真的家電的用品，售後維修服務真的很重要」、「保潔墊不管有沒有防水、都盡量不要丟自動洗呀！沒爆是運氣好、爆掉正常」、「還好我還沒買，可怕」、「床包型保潔墊應摺好放到洗衣袋，才能放進洗衣機清洗」。