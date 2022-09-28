味全龍今天靠著布里悍7局失2分好投，加上首局趁著對手失誤一口氣攻下3分，終場以3比2險勝富邦悍將，拿下近期3連勝，也繼續穩坐全年度第3位置。

龍隊先前歷經平隊史最長的9連敗後，近期止跌回升，今天移師嘉義市擔任主場，面對富邦本土王牌江少慶首局就靠著失誤延續攻勢，單局攻下3分奠定勝基。

先發投手布里悍前7局僅被敲4支安打、無失分，8局續投但被戴培峰、張進德連續敲安失掉1分，龍隊緊急換上林凱威，抓下2個出局數後雖被王正棠敲安再丟1分，但他三振掉申皓瑋，成功踩住煞車，最終龍隊就以1分差險勝。

布里悍總計用98球投7局，投出6次三振、3保送，被敲6支安打、失2分，拿下本季第10勝；江少慶同樣繳出7局、失3分接非責失的優質先發，但隊友反撲功虧一簣，讓他吞下本季第11敗。

龍隊拿下這一勝後在全年度戰績繼續穩坐第3位置，領先排名第4的統一獅有3場勝場差，持續朝著鎖定季後賽目標邁進。