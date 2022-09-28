秋糧收穫現正大規模展開，大陸農業農村部28日農情調度顯示，中國秋糧收穫面積已超過3.73億畝，進度達28.7％，同比快1.5個百分點。秋糧面積穩中有增 今年又是一個豐收年。分區域看，西南地區收穫逾6成，長江中下游及華南地區近4成，西北地方過3成，黃淮海地區過2成，東北地區收穫過1成。

《中國青年報》用戶端報導，「今年又是一個豐收年，實現1.3兆斤（折合6500億公斤）以上目標有把握。」在大陸國家發展改革委28日會上，農業農村部總農藝師、發展規畫司長曾衍德表示，目前中國夏糧早稻已豐收到手，秋糧面積穩中有增，主產區特別是北方地區長勢較好，豐收有希望。

曾衍德說，今年糧食生產經歷多重考驗，來之不易。中國經受了嚴重自然災害考驗，克服去年罕見秋雨秋汛、今夏長江流域局部嚴重高溫乾旱等極端天氣影響，積極抗災奪豐收，經受了新冠肺炎疫情衝擊，及時打通堵點卡點，不誤農時抓好糧食生產，還經受了國際大宗商品價格波動影響，有效應對價格傳導效應，保障國內農資供應，穩定種糧農民收益。

曾衍德說，目前，中國夏糧早稻已經豐收到手，秋糧即將大面積收穫，糧食生產有望再獲豐收，並呈現產量繼續增加、結構持續優化、效益穩步提升三個特點。具體而言，中國夏糧產量2948億斤、比上年增加28.7億斤，而早稻產量562.5億斤、比上年增加2.1億斤。

此外，大豆油料擴種成效明顯，大豆面積增加較多，夏收油菜籽產量連續6年增加，優質專用小麥占比提高到38.5％，提高1.2個百分點，且今年糧食價格總體穩定，還先後發放實際種糧農民一次性補貼400億元人民幣，透過發展專業化社會化服務，提升糧食生產規模經營水準，讓農民省工省力、能獲利多得利。