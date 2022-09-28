杜姓晨泳老手在台南市南區鯤鯓路101巷對面海濱溺斃。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市28日連續傳出2起溺水死亡案。1名黃姓漁船船長下水修船時，在安平區水景橋漁船加油站附近溺斃；另名66歲的杜姓晨泳老手，也在南區鯤鯓路101巷對面海濱溺斃。2案分別由市警四、六分局處理中。

今天中午12時38分左右，市府消防局119勤務指揮中心獲報，指安平區運河路水景橋漁船加油站附近有人溺水後，立即調派安平消防分隊出動4車8人前往救援。不過，當消防人員抵達現場時，溺水者已被漁民打撈上岸，但明顯死亡，經清查發現是45歲的黃姓船長。

據現場目擊的印尼籍船員告訴警方，上午11時30分左右，黃男下水修理漁船後，直到中午12時30分卻看到對方死亡漂浮在水面上，立即報警處理。警方通知黃男的兒子到場指認無誤後，已報請檢方司法相驗。

中午12時53分左右，119又獲報南區鯤鯓路101巷對面的海濱有人溺水，經出動灣裡消防分隊2車3人到場，約於下午1時29分許發現溺水者，在將對方打撈上岸後，清查身分是66歲杜姓男子。

警六分局調查，杜男每天都會到該處晨泳，不知何故竟然溺斃，已報請司法相驗。