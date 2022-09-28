女星謝京穎和許仁杰在八點檔《黃金歲月》飾演夫妻檔，卻傳出假戲真做，儘管兩人矢口否認，但許仁杰已與老婆亞希分居，製作方決定拆散這對，盼風波早日平息。今（28日）謝京穎宣布從《黃金歲月》下車，引起熱議。

謝京穎3天前才在臉書分享劇中角色的穿搭，今（28日）突然PO殺青照，表示：「尤香琪 畢業快樂」，並標註「民視八點檔 黃金歲月」，令戲迷措手不及，但也留言祝福：「加油！期待下部戲的演出」、「現在就先好好休息吧」。

37歲人夫許仁杰與同劇的謝京穎爆發婚外情，被周刊拍到兩人深夜在女方家待了9小時，對此許仁杰否認，強調「我本人與謝京穎小姐，僅是單純的工作夥伴，如今家務事搬上台面，對浪費這樣的社會資源本人感到抱歉。」並透露4月中進劇組拍攝前就跟老婆有不愉快，目前夫妻分居中。

而謝京穎透過所屬經紀公司否認緋聞，本人也在臉書解釋：「謝謝大家的關心。跟仁杰哥就是工作上的互動，在社群上的PO文都是針對劇情的鋪陳，也是希望觀眾看到我們對角色的努力。」

《黃金歲月》劇情走向也因為這場風波有了變化，謝京穎、許仁杰直接在劇中離婚，斬斷彼此的關係；如今謝京穎宣布從劇中下車，不倫風暴也跟著平息。