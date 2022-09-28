配合時序改變，御盟集團投資經營的高雄晶英國際行館館內日本Ukai-tei Kaohshiung的西餐、鐵板燒與懷石料理三家餐廳，秉持「遵循時旬傳統」與「從食材開始創作」的理念，以日本料理職人一生懸命的熱情與款待的心意推出全新菜單，創作自然物產的味覺饗宴，邀請四方饕客領略秋分美味之粹。

Grill Ukai西餐主廚以獨到的法式美學觀點及精湛法餐手藝，演繹饒富詩意的秋天景致，設計起承轉合完美編排、道道風格獨具的季節料理，更獻上「丸之內Grill Ukai」秋季經典菜色款待饕客。首推暖心鍋物「秋菇旬鮮魚塔吉鍋」，嚴選當季盛產、富含膳食纖維及多醣體的秋季蕈菇，結合每日嚴選鮮魚、特製法式澄清魚湯及胡桃碎粒，以塔吉鍋細火悶煮，開蓋香氣撲鼻、入口脾胃振奮，為季節交替之際的滋養補生首選。

而以日式精神詮釋法國經典料理的「UKAI特製紅酒牛肉飯」為本季西餐菜單亮點：醬汁以特選牛肉、豬骨、季節時蔬及紅酒細火慢煨，蕃茄中和的調味巧妙賦予濃郁醬汁清爽不膩口的風味，拌上洋菇切碎一同蒸煮的日本越光米，增添品嚐時層次豐富的彈牙口感。同為經典菜色的「鱈場蟹貝殼麵」，將時令肥美鮮甜的鱈場蟹蒸煮後，佐以各式秋蟹熬煮至濃稠的醬料，與彈牙富有嚼勁的貝殼麵一同拌煮，濃郁的秋蟹鮮甜滋味在口中慢慢散開，在齒頰間留下難以忘懷的滋味。

Ukai-tei鐵板燒秋季菜單以「馬頭魚立麟燒 秋之菇 銀杏醬」為主軸貫穿，以近年日料常見的高級食材馬頭魚，保留鱗片於板台以高溫油煎煮，鱗片瞬間聳立造就香脆口感並保有軟嫩魚身，擠上現榨清香的日本柚子汁，搭配馬頭魚高湯及新鮮銀杏切碎後燉煮至濃稠的湯底，鮮嫩細緻的馬頭魚以香煎出香氣的秋菇襯底，最後刨上青綠香檬，邀請賓客在清爽氣息中優雅告別暑氣。「伊勢龍蝦 胡桃燒」將龍蝦沾上胡桃於煎台上高溫烹煮至半熟，放上巴西利、蒔蘿及香蘿蔔葉等香草覆蓋龍蝦低溫悶煎，佐以炸無花果天婦羅沙拉，最後澆淋無花果風味巴薩米克醋，為款待賓客獻上豐美鮮甜的層次風味。甜點選用時令食材栗子為主題「栗子芭芭」，法國經典糕點芭芭內餡選用香甜的紅豆泥，外層包裹上奶香濃郁的煉奶香堤，頂端再放上黑糖冰淇淋，建議淋上獺祭美酒，層層堆疊療癒味覺的幸福滋味。

Ukai Kaiseki懷石料理以融合五感品嚐精妙之處，體現季節感與儀式感的日式餐飲文化精神，著重在視覺、味覺到器皿擺設，講究細緻優雅的正宗日料體驗，及無微不至的款待之心。廣瀨料理長本次以描繪秋意景象為主題，打造一席如畫詩意般的秋季盛宴：「秋夜山海印月」以秋夜、山形、海色構成，第一座山丘選用阿里山新鮮栗子刨絲，覆蓋上以溼豆皮包覆栗子餡及蒸鮮魚肉，表現秋季阿里山的景象。第二座山丘則以秋菇襯底放上醬燒鴨絞肉，描繪月夜山形蕭瑟感。第三座山丘則以橘色的生柿子及麥黃色的銀杏切碎，與豆腐揉製而成，描繪秋天山間金黃般的色澤，最後以蕃薯泥及百合泥揉揑成一輪明月高掛黑空，成就詩意盎然的極致美味。「伊勢龍蝦 秋菇」則先將軟殼稍微油炸，再以炭火直烤，體現時令食材最真實的海洋鮮味，佐以清爽時蔬沙拉，品嚐秋意間的淡雅靜美。甘味則承襲日式和果子精雕細琢的極致職人工法製作，以酥脆外皮包覆清香的蘋果泥、及費心熬製香甜不膩口的抹茶紅豆兩款口味，香脆外皮融合溫潤內餡在口中化為優雅香甜的獨特風味，令人驚艷。