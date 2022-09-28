「九月狂象」連勝不止！中信兄弟今天靠著5局一口氣攻下4分大局，加上新洋投奧特羅初登板繳出5.2局失2分不俗成績，以5比2逆轉樂天桃猿，拿下9連勝，下半季僅落後桃猿1場勝場差。

兄弟近期打出一波連勝高潮，也逼近下半季排名第一的桃猿，賽前僅有2場勝場差。兩軍今天起在洲際展開2連戰，兄弟「開箱」新洋投奧特羅，桃猿則由必贏多應戰。

奧特羅首局就因高飛犧牲打失分，4局又挨林泓育陽春炮，但他獲得火力支援，中職初登板用85球投5.2局，投出1次三振、2保送，被敲5支安打包含1轟，拿下來台首勝。

兄弟打線則在4局下展開反攻，趁著對方控球不穩、連投2次保送時，林書逸安打先追回1分，5局下兄弟靠著5支安打、高飛犧牲打加上對方失誤一口氣攻下4分逆轉。

兄弟逆轉拿下9連勝，也是繼2016年3月26日到4月7日再度拿下9連勝，只差1勝就能平隊史最佳，明天兄弟將推出確診歸隊的王牌投手德保拉先發，桃猿則要寄望狂威止住連敗，同時也要鞏固下半季龍頭位置。