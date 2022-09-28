資深媒體人周玉蔻27日晚上在節目中爆哭長達126秒，她主持的政論節目《辣新聞》甚至被民視取消53台聯播，只能在152台看到。中天新聞針對「周玉蔻嚎啕委屈哭126秒，你覺得？」進行街訪民調，結果很多民眾都挑選，「哭什麼哭！她說別人就是可以？」其中有年輕人看不下去直言，「周玉蔻前面這樣子，隨便爆料就可以，這樣有點雙標的感覺」。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》28日派出記者「辮子妹」，針對「周玉蔻嚎啕委屈哭126秒，你覺得？」進行街訪民調，並提供5個選項提供受訪民眾選擇：

1. 來了來了！蔻蔻一哭二鬧大絕招來了

2. 戲精！看她哭我怎麼笑了！

3. 不哭不哭眼淚是珍珠！小蔻蔻秀秀

4. 哭什麼哭！她說別人就是可以？

5. 吃瓜吃瓜！不要停繼續演

該街訪民調，有17位受訪民眾參與這次投票，其中0人選擇選項1；6人選擇選項2；3人選擇選項3；5人選擇選項4；3人選擇選項5。

年輕人紛紛直言，「不知道在哭什麼，看她哭，我就笑了啦」、「不要再哭了，看不下去」、「如果是我應該也會很想笑，因為看她哭成那樣，還蠻好笑的」。有一位正妹甚至認為，「周玉蔻前面這樣子，隨便爆料就可以，這樣有點雙標的感覺」。

有一位先生覺得，「看了就覺得想笑，又是演，這只是想要搏版面而已」。還有一位先生表示，「以周玉蔻來講，她今天要攻擊蔣萬安，假設她為了選舉，她對蔣萬安的選情、對他的支持者不會有任何的影響，對於陳時中來講，或是她挺的任何人來講，也不會有幫助」。