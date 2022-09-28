隨著現代社會越來越開放，民眾對於「性」的探索越來越深入，不過特殊的性癖好有時可能會導致感情破滅。一位擁有綠帽癖的網友近日表示，他因為女友越來越喜歡炮友而選擇分手，沒想到對方卻拒絕分手，還說喜歡看到他被新男友欺負，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他因為性癖好找了一位炮友參與性事，女友因此愛上炮友，他只好忍著難過的心情，黯然提出分手；沒想到女友卻希望三人能夠繼續保持床上的關係，還說新男友喜歡欺負原PO，她也喜歡看新男友欺負他，「我該答應嗎？ 因為我真的很喜歡這個女生，但又不想身份變這麼卑微」。

對此，許多網友紛紛回應，「貴圈真亂」、「謝謝你三觀人，又刷小弟三觀了」、「起因不就是因為你的性癖，帶女友開發了他的那面嗎哈哈」、「這明顯是你沒注意到，你被大大的NTR（被戴綠帽）了阿，不說我都以為這種情況本子才會有」、「今天網路用夠了」、「滿足你的性癖就可以，她的性癖你就覺得委屈了？兩個字，活該！」、「這不是你自己找嗎？還看不開？」

事實上，有些人不只婚前，婚後也會感到性生活不滿足，因此向外尋求協助，不過一不小心可能吃上官司，侵犯另一半的配偶權。過去就有法院判例，曾有夫妻加入換妻俱樂部，結果因為老公和別人私約侵犯配偶權，妻子因此提告第三者，最後獲判賠償30萬元。