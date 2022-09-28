新手媽忙哺乳遭男闖屋行竊 她「母力爆發」吼2聲嚇跑人

南投1名女屋主日前在家中為2、3個月大的嬰兒哺乳時，聽見樓下傳來動靜，下樓一看竟是1名陌生男子在家中行竊，她馬上大吼2聲「出去」，對方才趕緊逃離，事後警方已經鎖定嫌犯身分，儘管沒有財物失竊，以竊盜未遂、無故侵入住宅送辦。

影片中1名藍衣男子在住家中四處翻找，先是拿起皮包，接著又到沙發拿袋子亂翻，後來1名女屋主疑似聽到動靜，才從2樓下來察看，發現藍衣男後大聲怒斥2聲「出去」，一旁的狗也不斷吠叫，男子才趕緊轉身逃離；女屋主最後嚇壞趕緊確認已鎖門，據了解當時家中只有女屋主和2、3個月大的嬰兒，女屋主正在樓上哺乳，一時疏忽忘記鎖門，才讓小偷有機可趁。

據悉，女屋主當時一度以為該小偷是宅配人員，下樓查看發覺對方神色異常，且不斷翻找包包等物品，才驚覺是小偷，趕緊趕人離開；男屋主事後受訪表示，警方到場發現無財物損失，還不願意受理開三聯單，不過警方說明，根據屋主提供的監視器畫面，目前已鎖定特定嫌犯，是名無業男子，近期將會通知對方到案說明，並依竊盜未遂、無故侵入住宅函送法辦。