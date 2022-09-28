年底南投縣長選戰，民進黨蔡培慧猛打國民黨許淑華論文抄襲疑雲，不過，根據《菱傳媒》28日公布的最新南投縣長參選人支持度網路調查，許淑華以51.82%輾壓蔡培慧的36.27%。而且許淑華在5個議員選區和所有教育程度都全贏。

根據《菱傳媒》公布的最新南投縣長參選人支持度網路調查，許淑華以51.82%領先蔡培慧的36.27%、無黨籍王永慶的0.50%，另外，9.54%則尚未決定，1.87%表示都不支持/不會去投票。

再作交叉分析顯示，蔡培慧僅在20歲至29歲及30歲至39歲，分別以44.91%、44.48%領先許淑華的34.39%、40.34%。而許淑華在5個議員選區和所有教育程度，都全面輾壓蔡培慧，顯示蔡培慧雖然強打許淑華論文抄襲疑雲，但殺傷力有限。其中，值得觀察的是，綠營居優勢的第二選區（草屯、中寮），蔡培慧仍以41.89％小輸許淑華的45.04%，雙方相差不到4個百分點。

另對政黨傾向進行分析，國民黨97.16%和民眾黨46.67%的支持者表示會投給許淑華；民進黨95.96%和台灣基進85.71%表態支持蔡培慧。至於中間選民的部分，許淑華和蔡培慧分別得到45.22%和32.78%的認同。

該民調是針對南投縣年滿20歲以上之網路人口，從9月20日至24日進行調查，有效樣本為1842份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.28%以內。