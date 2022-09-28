民進黨台北市長參選人陳時中因為受到名嘴周玉蔻爭議波及，衝擊選情，陳時中晚間在臉書分享內心想法；他說，他與媒體界任何朋友，都保持尊重彼此專業的關係。面對媒體工作者，他以政治工作者自居，參與節目，以媒體作為宣導理念的一個公共平台。對所有媒體他都一視同仁，以禮相待、以理性相待。

陳時中表示，競爭對手借題發揮，見縫插針，但就像受訪時他提到的「龜兔賽跑」，慢慢用政策跟正能量一次又一次去說服選民。堅信台北市民是明智理性的集合，選舉終究要回到政策論述與解決市民需求的本質。

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陳時中晚間在臉書發文指出，這幾天發生的一些風波，已經讓選戰主軸偏離正軌，也讓許多朋友擔心流言蜚語造成影響。趁著忙碌行程告一段落，他想跟大家報告一點自己內心的想法。

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他說，參選至今，他秉持為市民服務的初心，與競選團隊的夥伴們每天努力跑行程、研究政策、傾聽百工百業的聲音，宣傳想要形塑的台北願景。無論是面對質疑或攻擊，他都先排除自己的情緒，以台北市民為本，通盤分析後才著手理性處理，這也是為何人家說他在工作時總掛著「撲克臉」的原因。

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陳時中表示，他想勉勵大家，「幾年的防疫奮戰裡，穿插了許多謾罵、詛咒、抹黑，都一起撐了過來，還有什麼能夠打擊我們？大家要弓予牢，毋免驚，心頭掠予定，互相鼓勵團結拚。破曉天光時，總會撥雲見日」。