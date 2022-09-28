1名男子小遠（化名）和朋友們前往KTV飲酒聚會，沒想到他卻趁友人女友小婕（化名）來不及反抗之際勾住小婕肩膀徒手撫摸小婕胸部，又從後方拉扯小婕褲子2次，小婕不甘受辱報警提告，法官依強制猥褻罪，處小遠有期徒刑6月。

根據判決書指出，小遠111年3月於新竹KTV與小婕一同飲酒後意圖對小婕性騷擾，乘小婕來不及反抗之時，突手鉤住小婕頸部觸摸小婕肩膀，遭小婕推開後他仍不罷手，反而再次出手以鉤住小婕頸部並撫摸小婕胸部，小婕當場表示不快，逃男友身旁，沒想到小遠從自後方以手拉扯小婕褲子2次，小婕氣得報警提告。

小遠坦承他有跟小婕及其男友一起喝酒唱歌，但他不記得他有摸小婕得胸部，小遠事後表示他有跟小婕簽立和解書，並同意賠償小婕36萬元。

小婕男友表示，小遠曾靠近小婕，試圖碰觸小婕胸部，他有告訴小遠，他是小婕得男友，要小遠放尊重一點，且小婕離開KTV後也有告訴他小遠出手拉扯小婕褲子。

法官審酌小遠未克制自己得一己慾念，未尊重小婕得性自主及身體隱私權，對小婕為強制猥褻行為，造成小婕身心受創，考量小遠犯後坦承犯行，且與小婕達成和解，依強制猥褻罪，處小遠有期徒刑6月，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並於1年內完成法治教育課程2場次，可上訴。

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