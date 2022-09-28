2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽28日舉辦明星表演賽，多名前中華職籃球星相見歡，讓不少資深球迷回味；而職籃P. LEAGUE+執行長陳建州為大專男子組政大和台藝大之戰開球，感謝社團法人中華兩岸文化教育暨體育交流發展促進會為學生打造舞台。

這場明星表演賽最終由蔡福財擔任隊長的藍隊以82比78擊敗由陳忠強擔任隊長的白隊，藍隊現任T1聯盟桃園雲豹助理教練的前職籃球員林裕書，攻下31分，隊友吳志偉則在比賽中秀味十足，常常表現出誇張的動作或表情，吳志偉賽後說：「很難得有這個機會，跟老同事、一些學長打球，享受以前在球場上奔跑的那種感覺，特別高興。」

興富發集團副總經理廖昭雄也披上白隊戰袍，他爽朗地說：「我今年58歲，場上的選手年紀都比我小。」廖昭雄覺得這個活動很有意義，期待下一屆再把大家熟悉的球星找來，讓賽事更有趣、精彩，也讓球迷回顧球星身手。

明星表演賽後大專男子組政治大學、台灣藝大賽事接著熱力對抗，大會邀請PLG執行長陳建州擔任開球嘉賓，他也到兩隊板凳席致意、打氣，表示非常感謝中華文化教育暨體育交流促進會以及興富發集團，讓更多的學生、更多的學校有一個舞台。

本屆興富發登峰造極青年籃球邀請賽分為大專男、女組及高中男、女組，陳建州認為，這些選手在未來可能都會進入職籃，可以藉這個機會發掘潛力好手，對球員、對聯盟都是一個很好的機會。

登峰造極籃球邀請賽明星表演賽退役球星相見歡。（主辦單位提供）

登峰造極籃球邀請賽明星表演賽藍隊以82比78擊敗白隊，其中藍隊吳志偉（中）在比賽中秀味十足。（主辦單位提供）