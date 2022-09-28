蔻姊回歸？資深媒體人周玉蔻日前大鬧北檢，脫序言行遭藍營猛酸「投給陳時中就是投給周玉蔻」，民視27日宣布停止周玉蔻節目聯播。前立委郭正亮28日在《綠也掀桌》節目中指出，周玉蔻雖預告10月10日回歸主持，但民進黨恐不樂見，怕影響到陳時中的台北市長選情，讓選戰話題再度失控失焦，可能不會讓此「回歸」發生。

主持人李珮瑄指出，周玉蔻目前節目找代班主持人，但將於10月10日重返主持崗位。郭正亮拍手說：「國慶重返！聲望壓過總統演講！我認為她不會回來，廣播我不知道，我說民視。」因為廣播民進黨影響不到，但民視基本上民進黨還是影響得到，不然彭文正怎麼會被換掉？

「另外一個是寶島聯播網，也蠻有名的，也是偏綠的，這我就不清楚了，但她主要還是民視53台啦。」郭正亮說，這個聯播被拿掉，周玉蔻的聲量至少減掉80%，因為152台沒有人在看，收視率只排前40，後面的根本沒有聲量，所以她從此就消失在收視率排行。

郭正亮指出，可是因為現在正在選舉中，10月10日許多媒體如中天一定會聚焦周玉蔻在講什麼，因為這本身就是個新聞焦點。民進黨絕對不樂見這個狀況，因為好不容易避風頭了，兩個禮拜可能打出新的主題了，到時候又給你歪樓了，「所以我認為...恐怕就不了了之了。」

「陳時中已經講一句話：競總未來不會接受(周玉蔻)訪問。」郭正亮強調，陳時中最後是斷然來止血，「妳已經有什麼節目我也不會去」。事實上周玉蔻也可以開直播啊，她以前廣播節目也有連線。綠營只有兩台，一個是廖筱君，一個是民視，這兩台收視率是最高的，現在廖筱君改成許貴雅，還是收視率最高。不是礙於周玉蔻情面，而是過去綠營誰能不去上民視？但未來阿中競總如吳思瑤、林楚茵等，應該都不會去周玉蔻的節目了。