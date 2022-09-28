俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）自從宣布「局部動員令」，大舉徵召30萬名預備役男性公民參戰，無條件徵兵甚至連學生、老人都不放過，街上盡是「鬼抓人」的混亂場面。人人想盡辦法躲避戰爭，傳出該國有男子異想天開用SUP立槳偷渡到愛沙尼亞，最後還是逃不了被逮的下場。

根據《莫斯科時報》(The Moscow Times)報導，周二當局在納爾瓦河(Narva River)發現一名38歲俄籍男子，隨即展開搜索。據悉男子當時乘坐SUP槳板，試圖靠它划至鄰近國家愛沙尼亞，沒想到還真的成功抵達境內城市納爾瓦約埃蘇(Narva-Jõesuu)。不料警方早已佈下法網，立刻在鄰近公車站逮到人，男子最終被遣返回國並處以罰款。

A #Russian fleeing from mobilization swam across the Narva River on a SUP board. He tried to get to #Estonia in this way.



He was detained by Estonian border guards, fined and sent back. pic.twitter.com/I3MK7DQg9c — NEXTA (@nexta_tv) September 27, 2022

納爾瓦河河是愛沙尼亞最大的河流，流經愛沙尼亞東北部和俄羅斯的接壤邊境。

另外，推特網友流傳一段想要逃避兵役的兩位年輕人，DIY把自己弄殘，一人從樓梯上一躍而下，影片還能聽到自願受害的少年骨頭碎裂發出的聲音，痛苦的哀嚎聲響徹雲霄，網友看了相當感慨。然而，傳聞徵兵人數無限上綱，因此就連身受殘缺者也必須支援。

傳克宮目標至少招募100萬人，且大部分多從邊陲鄉鎮開始下手；圖為逃亡至喬治亞-俄羅斯邊境的公民。 (圖/美聯社)

「局部動員令」強調會優先考慮具有軍事經驗的男性，並維持30萬兵力。(圖/路透社)

為了免於被抓上前線戰鬥，許多人不惜一切傷害自己、砸重本買機票，儘管沒有明確目標，但逃亡成為活下來的唯一希望。邊境無限綿延的排隊車龍，等待至少48小時才得以離境，受影響的國家包含挪威、芬蘭、白俄羅斯等。

「局部動員令」強調會優先考慮具有軍事經驗的男性，並維持30萬兵力。然而，非官方媒體指出，克宮目標至少招募100萬人，且大部分多從邊陲鄉鎮開始下手，用意是減少核心地區如莫斯科和聖彼得堡的政治風險。