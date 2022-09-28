民進黨前新竹市長林智堅因論文抄襲，台大、中華大學碩士遭雙殺，成為台灣史上第一人，如今無端捲入風波的余正煌更是即將對林智堅提告，對此法界人士一看發現箇中玄機，直言余正煌「高招」。

余正煌委任律師張祐齊28日公開聲明，指出余正煌將對林智堅侵害著作權案提起自訴。內容指出，余正煌受到林智堅選舉影響關係，遭林影射抄襲論文初稿，蒙受不白指控，經台大學倫會認定林智堅抄襲後已還自己清白。

張祐齊表示，余正煌將以「刑事自訴」方式捍衛自己權利，律師團也會在29日下午3點，於台北地方法院大門口召開記者會。

根據《聯合新聞網》報導，有法界人士看到余正煌採刑事自訴方法，不透過檢察官，驚呼「高招」，直言這方法可避開「偵查不公開」規定，將對決過程都攤開，直球對決。

自訴與告訴雖然同為追究犯罪者的方式，但差別在於後者是由檢察官透過公權力調查、依照證據起訴，自訴則是被害人與律師依靠自己蒐集證據與控訴，不透過檢察官，也因此不會受到偵查不公開規範所影響。

林智堅8月9日遭台大撤銷碩士學位，13日開始神隱，直到本月中才又復出，回到新竹為沈慧虹站台，但才剛開口，又因將自家棒球場爭議拿來與台積電比喻，再度遭到砲轟。而本人對於遭到中華大學撤銷學位則是完全不予回應，後續也僅針對台大學位提出救濟。