當兵是許多男人的共同話題，多數人都不想再剃光頭重新回味超有紀律的生活，日前有網友在高雄街頭目擊，載滿軍人的軍用卡車裡，竟然出現一名「金毛阿兵哥」，原PO拍下照片後在FB上狂酸，沒想到照片發出不到一天的時間，就湧入上萬網友按讚，不少老學長更是火大開罵，「無知真可怕」。

原PO在FB《爆料公社》貼出一張在高雄拍下的照片，拍攝視角疑似是在汽車的副駕駛座上，其中可見，編號4的軍用卡車裡載著不少穿著軍服的軍人，但當中卻有人的頭髮是超吸睛的橘黃色，讓原PO忍不住發文開酸，「時代不一樣了，染金毛都不用剃光頭」。

有老學長解釋，這名軍人是教召人員，因此才不用剃頭髮。（圖／翻攝自爆料公社）

貼文曝光後，讓不少老學長看了氣得跳腳，認為照片中的男子明顯就是接受教召的後備軍人，因此才不需要剃頭髮，紛紛留言怒嗆原PO，「菜逼八…是沒教召過嗎」、「可憐啊，找到機會就砲」、「無知真的很可怕」、「有事救災防疫找軍人，沒事無聊黑軍人」、「一看就知道辛苦教召人員，還在那邊發廢文」。

而究竟國軍新式教召都在做些什麼？國防部表示，新制教召的課程包括：戰術行軍、綜合戰鬥教練、射擊訓練及夜間教練，其中夜間教練以編制武器射擊為主，每次戰術行軍的里程至少10公里以上。