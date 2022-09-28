曾甜(曾庭榆)曾是《大學生了沒》的班底，舞藝精湛的她，在不少廟會擔任過舞者，有「廟會女神」封號，近日，她曬出只穿內衣的辣照，還把褲頭打開露出黑色小褲，好身材讓網友看了全暴動。

曾甜只穿內衣站在落地窗邊，對著鏡頭擺出撩人姿態，豐滿上圍和纖細蠻腰一覽無遺，下半身搭配牛仔長褲，但她卻解開褲頭，作勢要脫掉，讓裡面的黑色小褲微微露出，給人無限遐想空間。

她也寫下：「新手機，拍起來真的很厲害，年紀越長，越喜歡自己，很多時候跟別人比較覺得自己很糟，事實上～只是類型不一樣而已」。網友見狀都大讚「腰瘦」、「是人美啦，不是手機厲害」、「住對面的要流鼻血了」。

曾甜從小就學習芭蕾、民俗舞蹈，舞齡超過20年，因家人是廟宇委員，年紀輕輕就跑遍廟會擔任舞者，因此漸漸累積出高人氣，奠定「廟會女神」封號，曾發行迷你專輯《媽祖咧看》，目前則是行腳類節目《寶島神很大》的主持人之一。