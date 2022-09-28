台泥晚間發布重訊，宣布完成逾4.25億美元(134億億台幣)海外存託憑證發行。是過去2年以來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證。僅經短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模的5倍，逾21億美金認購訂單。

為了償還海外子公司銀行借款，及外幣購料資金，台泥8月董事會就通過現金增資並發行海外存託憑證。儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，最終海外存託憑證發行價格仍成功高於價格區間低端，是2022年至今折價幅度最低的台灣企業。

台泥能順利與花旗銀行、高盛完成此次憑證發行，除顯示其布局全球新能源的方向受到海外認可，也與董事長張安平帶領團隊參與10場NDR視訊說明會，不斷向投資機構說明台泥未來發展策略有關。

張安平表示，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，將讓公司繼續堅定地朝向EARTH HELPER精神，持續永續經營。