抗通膨、泰銖走貶 泰國央行升息1碼 23:222022/09/28 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為對抗通膨，泰國央行28日無異議決定，一天期附買回利率升息1碼至1％符合預期。經濟學家指出，通膨壓力及泰銖走貶，被泰國央行列為首要議題，但考量到經濟復甦不均，預期央行會採漸進式升息。泰國8月通膨年率7.86％，遠高於央行1％～3％目標區間。 信心潰散 百元被動股僅剩2檔 股價指數期貨贏家專欄－美國就業市場強勁 Fed續鷹 聯準會2官員 支持堅決升息抗通膨 #泰國央行 #升息 #泰銖 #走貶 #抗通膨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 抗通膨發功 統一、統一超抗跌 04:102022/09/27 證券．權證 房產抗通膨 建商：選後買氣回溫 04:102022/09/28 財經焦點 操盤心法－英國減稅助漲美元 觀察美股匯何時穩定 04:102022/09/28 證券．權證 英央放話將果決升息 英鎊止跌 04:102022/09/28 全球財經 代銷：房價絕不回頭 04:102022/09/28 財經焦點 2聯準會官員 支持堅決升息抗通膨 04:102022/09/28 全球財經 台股跌不停！美國人也被當「韭菜」割 3個月賠掉300兆 16:082022/09/28 財經 不畏升息扛1.5億貸款 富豪買3.8億信義聯勤 15:532022/09/28 財經 《傳產》不畏升息 富豪揹1.5億貸款買3.8億豪宅 17:222022/09/28 財經 陷入熊市聲中 美股周二早盤跳空勁彈 04:102022/09/28 財經要聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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