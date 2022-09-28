為對抗通膨，泰國央行28日無異議決定，一天期附買回利率升息1碼至1％符合預期。經濟學家指出，通膨壓力及泰銖走貶，被泰國央行列為首要議題，但考量到經濟復甦不均，預期央行會採漸進式升息。泰國8月通膨年率7.86％，遠高於央行1％～3％目標區間。

信心潰散 百元被動股僅剩2檔
股價指數期貨贏家專欄－美國就業市場強勁 Fed續鷹
聯準會2官員 支持堅決升息抗通膨
#泰國央行 #升息 #泰銖 #走貶 #抗通膨