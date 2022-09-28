為對抗通膨，泰國央行28日無異議決定，一天期附買回利率升息1碼至1％符合預期。經濟學家指出，通膨壓力及泰銖走貶，被泰國央行列為首要議題，但考量到經濟復甦不均，預期央行會採漸進式升息。泰國8月通膨年率7.86％，遠高於央行1％～3％目標區間。