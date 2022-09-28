有「科技女股神」之稱的方舟投資管理（Ark Investment Management）創辦人伍德（Cathie Wood）27日推出對散戶開放的風險投資基金「方舟創投基金」（ARK Venture Fund）為其首次切入私募市場。

方舟創投計劃投資從早期到後期各階段的新創公司和上市公司，類似方舟其他投資高增長和專注科技業的基金。

該基金對包括散戶在內的美國投資人開放，初次投資最低金額500美元（約1.6萬台幣），可在金融科技新創公司Titan的線上投資平台購買。

創投基金因投資新創公司而伴隨極高風險，傳統上只對富豪或法人等能承擔高風險的被認可投資人開放。因此方舟創投對散戶開戶是否合適就受到關注。

方舟創投的投資委員會成員費特列（Maximilian Friedrich）說：「我們認為散戶應有權參與世上最令人振奮與最成功科技公司的價值創造，即便那些是私人公司。」

他強調這是附加價值，讓方舟跟其他傳統創投資本家不同。方舟創投也計劃吸引「註冊投資顧問」（RIA；具備為客戶代理投資的資格）、家族辦公室、高淨值人士和法人等投資。

方舟創投的投資組合目標是70％私人公司和30％上市公司。傳統創投基金往往藉投資標的上市或合併後獲利出場，但該基金在投資標的上市後繼續持有。其拒絕公開初期投資組合的公司名字。

方舟創投是介於開放式與封閉式之間的「間隔基金」（interval fund）。這種基金限制贖回，但能讓投資人買到更多不太可能在金融市場交易的非流動性資產。

費特列說其基金計劃提供每季贖回金額上限為基金淨資產值的5％。雖然管理費2.75％，高於美國間隔基金平均的1.4％，但其強調不收任何手續費和佣金。