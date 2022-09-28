台泥（1101）28日宣布，完成逾4.25億美元海外存託憑證發行。此籌資案是過去兩年以來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證發行。

台泥指出，此籌資案僅經短短數小時即獲得投資人超過基本發行規模（4.25億美元）的五倍逾21億美金認購訂單，強勁的投資者需求，成功使得最終發行價格高於價格區間低端，是2022年至今折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

市場認為，此次台泥海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策，及台泥布局全球新能源的方向。此案也有效提昇台泥的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司之財務結構。

在全世界升息、資本市場變動如此劇烈狀況下，台泥與花旗銀行、高盛能完成如此規模的海外存託憑證發行，實屬不易。

據了解，台泥董事長張安平帶領團隊參與10場NDR視訊說說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。

張安平表示，在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，仍能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定地朝向EARTH HELPER幫助地球的未來環境的精神，持續永續經營。

儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素，造成較大的市場波動，台泥指出，集團在循環經濟和新能源的持續投入，致力成為國際化的綠色科技公司，仍吸引了許多國際優質投資機構踴躍認購。