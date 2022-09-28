昔日武打女星楊麗菁曾演出《皇家師姐》系列動作片，被封為「楊紫瓊接班人」。現年53歲的她，外型保養得宜，是圈內的著名美魔女，桃花朵朵開，但楊麗菁始終保持單身，透露不婚的原因。

楊麗菁近日接受《中時新聞網》影音專訪，談及感情世界，大方認了有追求者，但不想結婚，「因為我想說找一個伴開心就好，結了婚不合離婚更累，而且結婚就像女人重新投胎，我覺得我現在過得很好，我不想要再重新投胎一次。」

楊麗菁也分享交男友的標準，她自認是外貌協會，經濟狀況穩定，「我不會要求要賺多少錢給我花，但是男人正常該負的責任他負就好。」再來就是相處開心、彼此懂得體諒、理解，以及疼愛她。被問到演藝圈的理想型代表，楊麗菁認為劉德華是很棒的對象，「但他太有錢了，沒有特定的類型。」

今年53歲的楊麗菁，留著一頭過胸長直髮，膚質白皙緊緻，還有水汪汪大眼，絲毫猜不出真實年紀；被問到保養訣竅，她透露每天都會運動一個小時，能讓肌肉變結實，且長年靠做瑜伽，以前練武打弄傷的椎間盤、十字韌帶，惡化程度也減緩。楊麗菁也透露，最近計畫跟朋友開健康類型的頻道，教大家如何保養身體。