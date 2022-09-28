英國政府推出減稅在內的新財政刺激措施，與央行為抗通膨實施的緊縮貨幣政策相互衝突，引發國際貨幣基金（IMF）批評。IMF警告英國此舉恐加劇社會不平等，影響貨幣政策成效。

英國新任財政大臣夸騰（Kwasi Kwarteng）上周宣布的最新財政措施，包括給予高所得者減稅優惠，旨在協助企業和家庭應對能源危機衝擊。

但IMF27日發聲明指出，「鑑於包括英國在內的多個國家，承受通膨高漲壓力，不建議在這個節骨眼推出大規模、漫無目標的財政計畫。重要的是，財政政策不該與貨幣政策相牴觸。」

研究機構Absolute Strategy首席投資策略師哈內特（Ian Harnett）表示，此「幾乎史無前例」的財政挹注措施，「讓英國經濟陷入困境」，令英國央行的立場「窒礙難行」。

信評機構穆迪也示警，英國政府此番無資金支撐的大規模減稅計畫，將造成預算赤字惡化及利率揚升，不利信用評等。

英國財政部上周五投下減稅震撼彈後，英國匯債市慘遭雙殺，英鎊狂瀉貶至新低，快要與美元平價，英債殖利率竄升。英國央行（BOE）28日緊急宣布救市措施，將出手收購長期公債來恢復市場秩序。

BOE聲明還提到，按照為抑制通膨所實施的量化緊縮計畫，原本預定下周起開始拋售政府公債，現在計畫暫緩延到10月31日。

在BOE發布救市聲明後，指標英國10年期公債殖利率，應聲從4.552％回落到4.004％。英鎊起初也見反彈，但之後又轉跌0.6％至兌1.066美元。

英國新相特拉斯領導的政府，此時強推減稅與能源補貼，恐使央行緊縮貨幣控制通膨的努力受挫，財政與貨幣政策背道而馳，導致英國市場動盪。

英國政府27日試圖安撫投資人情緒，聲稱會致力與央行做好協調。財相夸騰透露，他每天都和央行總裁貝利（Andrew Bailey）碰面，強調英國政府並未捨棄財政紀律，同時正醞釀一項在未來幾年削減債務的可靠計畫。