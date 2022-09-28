桃園清潔隊員赴野溪溫泉溺水喊救命，同事、消防員聯手搶救送醫仍不治。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市楊梅清潔中隊28歲鄭姓隊員，28日上午與朋友、同事一行8人，前往復興區四稜野溪溫泉遊玩，鄭男在玩水時，疑似遭到野溪漩渦捲入，雖然他當下大喊救命，友人也立即將他拉上岸並緊急CPR，消防人員抵達時發現他已無呼吸心跳，因該處地處偏遠且距離台七線路面有相當大距離，消防隊員費了相當大力氣將他送醫，最後仍宣告不治。

鄭姓隊員在清潔中隊擔任司機，28日上午趁著空檔，與隊員、朋友共7男1女相約前往四稜野溪溫泉遊玩，他在中午時自行下水，卻疑似遭漩渦捲入，嚇得大喊救命。桃園市消防局第四大隊巴陵分隊在中午12點25分接獲溺水報案，先是線上指導同行友人不斷為鄭男進行CPR急救，但因為該處溫泉地處偏僻，消防救護人員在下午2點7分趕到現場接手急救。

由於四稜野溪溫泉到台7線58公里處，山谷落差估計超過50公尺以上，山路難行，搬運救援鄭男送醫過程相當不容易，他在晚間送往國軍桃園總醫院急救，最後仍宣告不治，清潔稽查大隊人員也已連繫家屬和協助後續善後事宜。

警消呼籲，四稜野溪下切口在台7線，需跨越護欄前往，下切山路海拔高度落差約1180公尺，沿途不乏陡坡、峭壁，得拉繩下攀路段才可抵達，民眾應避免前往，或應事先了解地形、氣候，結伴同行。