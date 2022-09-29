受疫情影響而低迷了2年多的尾牙春酒市場在今年終於回溫，君品酒店不僅接單量增、詢問度高，連桌價與桌數也都連帶成長，館內蟬聯五屆米其林指南3星餐廳的「頤宮」也因顧客需求，順勢推出每桌6萬8800元+10%的尾牙方案，將頤宮的料理與服務優勢帶進宴會廳的尾牙，讓各企業的員工們在年終能大啖米其林3星餐廳團隊帶來的饗宴。

雲品國際表示，目前市場上有75%的大型尾牙及大型外燴尾牙都已經預定完成，18桌以下的中小型尾牙也開始陸續下訂，據觀察，因疫情停辦尾牙的公司行號已經累積了3年的預算，今年恢復辦理尾牙春酒時有了更多的預算，甚至有最高開到每桌68,800元預算的企業團體，更指名要米其林3星餐廳「頤宮」的菜色，因此君品酒店便將頤宮的優勢延伸到5樓的宴會廳，規劃出尾牙方案，頤宮經典菜色包括雞粥燉海螺、脆皮先知鴨、古法焗蟹蓋和炸豆腐奶等料理，都原汁原味的複製到尾牙宴會場域。

雲品國際丁原偉總經理進一步指出，今年尾牙春酒市場有3大趨勢，第一，提前開賣，第二，企業預算提高，桌價與桌數價量齊揚，第三、因應企業規模大小，尾牙的型態更加多元。目前雲品國際尾牙春酒接單情形已經恢復到疫情前的水準，雲品在北部據點全年300場的目標，也來到70%的達成率。今年的尾牙市況熱絡，每場的桌數最多增加3至4成，桌價的預算也同時提升2成至3成，依照今年的市況與下訂情形，預估能提升3成尾牙與春酒的訂席業績，如果將外燴服務也納入，整體尾牙業績可成長至65％。

頤宮經典料理「脆皮先知鴨」。（君品酒店提供）

飯店業尾牙與春酒的銷售通常都落在9月，今年則在6月就提前啟動銷售，雲品國際順勢推出「無條件取消」退訂金專案，推出後詢問度熱絡，帶動將近百筆訂單。據預訂的企業客戶表示，很高興有無條件取消的尾牙春酒專案，人資部、福委會或業主都沒壓力，活動辦理起來更有彈性；此舉也讓很多業者在檯面上或檯面下跟進無條件取消方案，讓尾牙春酒的宴會市場熱度逐漸升溫。

許多企業和疫情前比，尾牙桌數增加很多，平均桌價上也隨著提升，尾牙春酒活動開始走向高端宴會的取向，而在米其林3星餐廳「頤宮」加入了尾牙春酒市場後，也使得現在的尾牙春酒有更奢華選項。